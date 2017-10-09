Новости экономики за 09.10.2017

Новости Беларуси. Чем выше этаж, тем больше сумма в жировке за пользование лифтом, чем энергоэффективнее дом – тем меньше платежка за отопление. В Беларуси разработали новые дифференцированные тарифы на субсидируемые услуги ЖКХ для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бизнес-сообществах обсуждают проект документа. Проект документа называется «Тарифная тетрадь», ознакомиться ним может каждый желающий. Одна из инициатив – тариф на теплоснабжение дифференцировать в зависимости от наличия приборов индивидуального учета тепла, а также от энергоэффективности жилого дома. Например, собственники пустующих квартир будут платить меньше за отопление. При наличии счетчика тариф может составить 19,24 за 1 Гкал, при его отсутствии – 21,38.

Для тех же белорусов, которые установили приборы индивидуального учета тепла, но не пользуются ими при расчете за отопление, – 25,65 за 1 Гкал.

ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ – 2017

В Беларуси расширяется внедрение прогрессивных энергоэффективных технологий, растут объемы строительства энергоэффективного жилья. Лидеров энергоэффективности наградили по итогам республиканского конкурса. Среди номинантов, например, построенный в Гродно 120-квартирный десятиэтажный дом, при возведении которого внедрено сразу несколько энергоэффективных технологий.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ

Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал американец Ричард Талер за исследования в области экономического поведения. Талер изучал факторы, влияющие на расходы людей. Особое внимание ученый уделял рациональным аспектам поведения: почему люди принимают решение о тратах, как общество влияет на механизм потребления и как люди планируют расходы.