Стабильный прогноз: Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси до уровня «B»

Новости Беларуси. Позитивные экономические новости. Международное агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси до уровня «B» с сохранением стабильного прогноза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявляют аналитики компании, белорусская экономика в ближайшие три года будет расти в среднем на 2%. Этому способствует нормализация двусторонних отношений с Россией, а также улучшение экономических показателей у наших основных торговых партнеров. Отметим, ВВП Беларуси в январе-августе этого года вырос на 1,6 %. По итогам 2017 года правительство ожидает рост валового внутреннего продукта на уровне 1,7%.