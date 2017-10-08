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Стабильный прогноз: Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси до уровня «B»

08 октября 2017 12:31
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Новости Беларуси. Позитивные экономические новости. Международное агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси до уровня «B» с сохранением стабильного прогноза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявляют аналитики компании, белорусская экономика в ближайшие три года будет расти в среднем на 2%. Этому способствует нормализация двусторонних отношений с Россией, а также улучшение экономических показателей у наших основных торговых партнеров. Отметим, ВВП Беларуси в январе-августе этого года вырос на 1,6 %. По итогам 2017 года правительство ожидает рост валового внутреннего продукта на уровне 1,7%.

# Экономика # Кредиты Беларуси

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