В Беларуси утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год

Новости Беларуси. Стали известны основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики страны.