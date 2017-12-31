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В Беларуси утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год

31 декабря 2017 13:29
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Новости Беларуси. Стали известны основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год-1

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики страны.

В Беларуси утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год-4

Основной целью станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен. Ожидается, что ее размер не превысит 6 %.

# Экономика # Фотофакт # Государственный бюджет Беларуси

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