В Беларуси утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год

Новости Беларуси. Стали известны основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стали известны основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики страны.
Основной целью станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен. Ожидается, что ее размер не превысит 6 %.