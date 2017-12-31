Новые валюты и правила ведения бизнеса. Подводим экономические итоги 2017 года

Новости Беларуси. Настоящий прорыв произошел в экономике 2017 года. Появились новые валюты и правила ведения бизнеса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По-новому будут жить и регионы, особенно приграничные, которые будут принимать у себя туристов без виз. Что делает жизнь белорусов лучше уже сегодня и открывает новые возможности уже сейчас.

IT- СТРАНА

Благодаря декрету Президента «О развитии цифровой экономики» cозданы беспрецедентные условия для IT-корпораций, которые желают вести бизнес в Беларуси, внедряются передовые финансовые инструменты. И самое главное – создается база для развития собственных кадров и образовательных программ. В 2017 о белорусских стартапах заговорили мировые IT-гиганты. Так что цифровой экономике – зеленый свет и 2018.

БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

Увидеть реальную Беларусь смогут туристы без виз. Сначала для посещения был открыт Августовский канал, затем сам Гродно. Эстафету принял приграничный Брест. Причем, иностранцы смогут находиться в нашей стране до 10 дней. Этого времени достаточно не только для простого путешествия, но и для медицинского обследования. Для сравнения – на въездном туризме Гродненская область заработала 12 миллионов долларов.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СРАБОТАЛА

И сразу три показателя: курс национальной валюты, инфляция и ставка рефинансирования. На всех трех фронтах в течение 2017 года – благополучие. Инфляция оказалась рекордно низкой, а в 2018 году по прогнозу не должна превысить и 6 %. Цифра оптимистичная и судя по всем показателям, реальная. Ставка рефинансирования – показатель, от которого зависят многие кредиты, снижалась 8 раз с 17 до 11 % годовых. Таким образом, кредиты медленно, но верно приближаются к рассрочке.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ

Если по каким-то причинам белорусы не решались открыть свой бизнес вчера, то самое время начать это делать в первых числах января 2018 года. Во-первых, потому что зарегистрировать фирму и вести дела стало гораздо проще, во-вторых, для многих видов деятельности – особенно ремесленных и образовательных – вообще не нужно открывать ИП. Достаточно обратиться в налоговую и заявить о своем намерении. Те, кто занимается ручным трудом с 2018 года, с января получают право рекламировать свои изделия в Интернете.