Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2018 год

Новости Беларуси. В последний день 2017 года Президент подписал главные документы, которые определят жизнь страны в году наступающем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Среди них закон о республиканском бюджете, где заложен небольшой профицит, а все расчеты проводились исходя из консервативного сценария внешних условий.