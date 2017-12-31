Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2018 год

Новости Беларуси. В последний день 2017 года Президент подписал главные документы, которые определят жизнь страны в году наступающем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Среди них закон о республиканском бюджете, где заложен небольшой профицит, а все расчеты проводились исходя из консервативного сценария внешних условий.
В общем объеме консолидированного бюджета 65 % занимают так называемые первоочередные расходы – на выплату зарплаты, приобретение лекарств, продуктов питания и оплату коммунальных услуг. Кроме того, глава государства утвердил задачи социально-экономического развития страны и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси.
В 2018 мы ожидаем рост ВВП на 3,5 %, а инфляцию по итогам года не более 6 %.