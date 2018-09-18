Таможенники Беларуси и Узбекистана будут работать сообща: заключено соглашение о содействии взаимной торговле

Новости Беларуси. Соглашение о содействии взаимной торговле и оказании помощи в таможенных делах, среди прочих, заключили правительства Беларуси и Узбекистана во время официального визита Александра Лукашенко в Ташкент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, определены основные принципы передачи информации о перемещении товаров и транспортных средств между двумя странами. Они соответствуют техническим условиям таможенных органов двух стран, а также стандартам ООН, Всемирной таможенной организации и законодательствам двух стран.

Также документ определяет порядок процедур при обмене информацией, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования таможенных правонарушений.