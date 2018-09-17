Фрунзенский район Минска и китайский город Цзилинь стали побратимами

Новости Беларуси. Фрунзенский район столицы и китайский город Цзилинь стали побратимами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее соглашение подписано 17 сентября.

Китайские партнеры намерены развивать межрегиональное сотрудничество. И в районах столицы им есть что предложить. Опыт работы учреждений образования и здравоохранения интересен обеим сторонам, но главное – экономический эффект сотрудничества.

Артем Цуран, глава Администрации Фрунзенского района:

Пока мы предлагаем нашим китайским партнерам участвовать в каких-то проектах – не такого большого уровня, не с такими большими затратами. Сегодня мы будем презентовать и имеющиеся строительные площадки, и наши предприятия строительного комплекса.

К слову, сотрудничество между Фрунзенским районом Минска и китайским Цзилинем началось больше года назад.

18 сентября гости посетят сразу несколько учреждений образования Фрунзенского района.