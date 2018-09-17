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Фрунзенский район Минска и китайский город Цзилинь стали побратимами

17 сентября 2018 17:39
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Новости Беларуси. Фрунзенский район столицы и китайский город Цзилинь стали побратимами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее соглашение подписано 17 сентября.

Фрунзенский район Минска и китайский город Цзилинь стали побратимами-1

Китайские партнеры намерены развивать межрегиональное сотрудничество. И в районах столицы им есть что предложить. Опыт работы учреждений образования и здравоохранения интересен обеим сторонам, но главное – экономический эффект сотрудничества.

Фрунзенский район Минска и китайский город Цзилинь стали побратимами-4

Артем Цуран, глава Администрации Фрунзенского района:
Пока мы предлагаем нашим китайским партнерам участвовать в каких-то проектах – не такого большого уровня, не с такими большими затратами. Сегодня мы будем презентовать и имеющиеся строительные площадки, и наши предприятия строительного комплекса.

К слову, сотрудничество между Фрунзенским районом Минска и китайским Цзилинем началось больше года назад.

18 сентября гости посетят сразу несколько учреждений образования Фрунзенского района.

Фрунзенский район Минска и китайский город Цзилинь стали побратимами-7

# Беларусь-Китай # Экономика # Артем Цуран # Фотофакт

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