Новости экономики за 17.09.2018

Новости Беларуси. Годовые темпы роста потребительского кредитования в стране снижаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Годовые темпы роста потребительского кредитования в стране снижаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорят аналитики Евразийского банка развития. Это в свою очередь отражается на динамике розничного товарооборота.
Специалисты говорят о завершении периода внедрения сдерживающих мер по повышению требований к платежеспособности заемщиков. Кроме того, постепенно исчерпывается отложенный спрос на потребкредиты, который сформировался в периоды высоких процентных ставок. К числу основных факторов, замедляющих потребкредитование можно отнести рост реальных доходов населения и удорожание потребительского импорта.
КАЛИЙ В КИТАЙ
Белорусская калийная компания будет поставлять калий в Китай по 290 долларов за тонну. Это на 60 долларов больше, чем годом ранее. Соответствующее соглашение было достигнуто в Пекине в ходе заключительного раунда переговоров с консорциумом китайских покупателей. Соглашение имеет стратегическое значение, поскольку Китайская Народная Республика является крупнейшим потребителем калия в мире, а существующая в Китае контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений.
«САХАРА – 2018»
Белорусская сельхозтехника представлена на одной из крупнейших международных выставок в области оборудования и технологий в Каире. Впервые отечественные производители презентовали зерноуборочный комбайн производства «Гомсельмаша», погрузчики «Амкодора».
На отдельном стенде демонстрируется белорусская гидравлическая продукция. Традиционно, выставка – это переговорная площадка, где в ближайшие дни планируют обсудить перспективы поставок и совместного производства техники в Египте.
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Минский тракторный завод откроет сборочное производство гусеничной и садовой техники в Узбекистане. Сборка будет налажена к концу года. На производстве в Каракалпакии будут собирать порядка 200 сельхозмашин в год. МТЗ уже имеет опыт подобного сотрудничества с Узбекистаном: налажено сборочное производство белорусских тракторов в Ташкенте. Некоторые модели представлены на выставке белорусских производителей «Made in Belarus», которая проходит в эти дни в столице Узбекистана.
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение поправки по игорному бизнесу. Документ предписывает судам не выдавать копию решения о запрете посещать игорные заведения для конкретного человека, но и обязательно передавать данные в «Мониторинговый центр по игорному бизнесу». Это коммерческая компания, которая обслуживает специальную компьютерную кассовую систему, через которую в онлайн-режиме контролируются все казино. По данным прошлого года, запрет посещать казино действовал в Беларуси примерно для 40 тысяч человек.