Новости экономики за 17.09.2018

Новости Беларуси. Годовые темпы роста потребительского кредитования в стране снижаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске строят социальное жилье за счёт средств КНР

Об этом говорят аналитики Евразийского банка развития. Это в свою очередь отражается на динамике розничного товарооборота. Специалисты говорят о завершении периода внедрения сдерживающих мер по повышению требований к платежеспособности заемщиков. Кроме того, постепенно исчерпывается отложенный спрос на потребкредиты, который сформировался в периоды высоких процентных ставок. К числу основных факторов, замедляющих потребкредитование можно отнести рост реальных доходов населения и удорожание потребительского импорта. КАЛИЙ В КИТАЙ

Белорусская калийная компания будет поставлять калий в Китай по 290 долларов за тонну. Это на 60 долларов больше, чем годом ранее. Соответствующее соглашение было достигнуто в Пекине в ходе заключительного раунда переговоров с консорциумом китайских покупателей. Соглашение имеет стратегическое значение, поскольку Китайская Народная Республика является крупнейшим потребителем калия в мире, а существующая в Китае контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений. «САХАРА – 2018»

Белорусская сельхозтехника представлена на одной из крупнейших международных выставок в области оборудования и технологий в Каире. Впервые отечественные производители презентовали зерноуборочный комбайн производства «Гомсельмаша», погрузчики «Амкодора». На отдельном стенде демонстрируется белорусская гидравлическая продукция. Традиционно, выставка – это переговорная площадка, где в ближайшие дни планируют обсудить перспективы поставок и совместного производства техники в Египте. ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Минский тракторный завод откроет сборочное производство гусеничной и садовой техники в Узбекистане. Сборка будет налажена к концу года. На производстве в Каракалпакии будут собирать порядка 200 сельхозмашин в год. МТЗ уже имеет опыт подобного сотрудничества с Узбекистаном: налажено сборочное производство белорусских тракторов в Ташкенте. Некоторые модели представлены на выставке белорусских производителей «Made in Belarus», которая проходит в эти дни в столице Узбекистана. ИГОРНЫЙ БИЗНЕС