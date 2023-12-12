Прямой эфир

На БУТБ обсудили вопросы повышения эффективности экспорта молочной продукции

12 декабря 2023 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

БУТБ предлагает ввести механизм биржевых адресных сделок при продаже молокопродуктов на внешние рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь на совещании с участием вице-премьера Леонида Зайца, руководства министерств сельского хозяйства и антимонопольного регулирования и торговли, а также топ-менеджеров крупнейших предприятий отечественной мясомолочной отрасли.

На БУТБ обсудили вопросы повышения эффективности экспорта молочной продукции-1

Заменив внебиржевую схему экспорта молочной продукции механизмом биржевых адресных сделок, будут решены две важные для страны задачи. Во-первых, экспортные цены будут формироваться с учетом спроса и предложения в условиях открытой конкуренции покупателей-нерезидентов. А во-вторых, у государства появится эффективный инструмент контроля за поставками на внешние рынки товаров стратегического значения, к которым относятся сливочное масло и сухое молоко. В целом активность иностранных партнеров на биржевых торгах молочной продукцией увеличилась. За три месяца в нашей стране закуплено более 4 000 тонн сливочного масла, почти 6 000 тонн сухого молока.

Больше новостей экономики здесь.

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
В индустриальном парке «Великий камень» откроется медицинский центр
12 декабря 2023 17:03

В индустриальном парке «Великий камень» откроется медицинский центр

Новости экономики за 12.12.2023
12 декабря 2023 17:03

Новости экономики за 12.12.2023

Беларусь будет участвовать в аукционе по покупке алмазного сырья в Зимбабве
12 декабря 2023 16:37

Беларусь будет участвовать в аукционе по покупке алмазного сырья в Зимбабве