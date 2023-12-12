На БУТБ обсудили вопросы повышения эффективности экспорта молочной продукции

Об этом шла речь на совещании с участием вице-премьера Леонида Зайца, руководства министерств сельского хозяйства и антимонопольного регулирования и торговли, а также топ-менеджеров крупнейших предприятий отечественной мясомолочной отрасли.

Заменив внебиржевую схему экспорта молочной продукции механизмом биржевых адресных сделок, будут решены две важные для страны задачи. Во-первых, экспортные цены будут формироваться с учетом спроса и предложения в условиях открытой конкуренции покупателей-нерезидентов. А во-вторых, у государства появится эффективный инструмент контроля за поставками на внешние рынки товаров стратегического значения, к которым относятся сливочное масло и сухое молоко. В целом активность иностранных партнеров на биржевых торгах молочной продукцией увеличилась. За три месяца в нашей стране закуплено более 4 000 тонн сливочного масла, почти 6 000 тонн сухого молока.