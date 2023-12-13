Во Дворце Независимости подводят итоги зарубежного турне Президента

Итоги большого зарубежного турне Александра Лукашенко сегодня, 13 декабря, подводят во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрали ключевые моменты встреч и заявления белорусского лидера здесь Президент собрал совещание по актуальным вопросам. В числе приглашенных те, кому предстоит курировать реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официальных визитов главы государства в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, а также в страны Африки.

Александр Лукашенко подчеркнул, что план сотрудничества с близкими географически и по духу странами выработан давно, утвержден на уровне Президента. По нему и работаем. А вот дальняя дуга, которая сегодня четко обозначена, требует особого контроля. Необходимы конкретные проекты и планы, что выполнимо – Экваториальная Гвинея тому подтверждение. По итогам официального визита главы нашего государства в эту страну была выработана дорожная карта – 74 конкретных проекта. Именно такого подхода Александр Лукашенко требует в отношении и с другими государствами.