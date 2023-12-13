В Беларуси зафиксирован наибольший рост промпроизводства среди стран ЕАЭС

Реальный сектор – основа белорусской экономики. Приоритеты нашей промышленности сегодня – производство высокоточного оборудования, реализация совместных проектов в электронике и оптике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание технологиям создания чипов и интегральных схем, беспилотному управлению и автоматизации. Наибольший рост промышленного производства в ЕАЭС за 10 месяцев года зафиксирован в Беларуси – 8%. Укреплять в Евразийском экономическом союзе технологический суверенитет вне зависимости от динамики отношений с Западом – это инициатива нашего Президента.

Промышленная кооперация позволяет создавать продукцию под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, а кроме этого, формировать новые импортозамещающие проекты. Из ввозимых в ЕАЭС промтоваров более четверти можно заместить продукцией национальных производителей. Речь идет о сумме примерно в 70 миллиардов долларов в год.

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 3,7 % в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Рост производства наблюдался в Беларуси – на 8 %, Казахстане – на 4,7 %, России – на 3,5%, Кыргызстане – на 1,2%, снижение наблюдалось в Армении – на 0,5 %.