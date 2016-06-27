Таиланд хочет укрепить экономические отношения с Беларусью: стороны разработают дорожную карту сотрудничества

Новости Беларуси. Почетное консульство Беларуси планируется открыть в Таиланде. Об этом стало известно по итогам переговоров парламентской делегации этой страны со спикерами обеих палат белорусского парламента.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма. В частности, речь шла об упрощении визового режима для белорусских граждан. Как было заявлено, наша страна готова взаимодействовать по всему спектру двусторонних отношений от политики и экономики до культуры.

Сегодня стороны договорились активно работать над дорожной картой сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понпеч Вичитчолчай, председатель Национального законодательного собрания Королевства Таиланд:

По поводу торговли и инвестиций надо сказать, что надо наладить более крепкие экономические отношения между Таиландом и Беларусью. Потому что у Беларуси есть тяжелая промышленность, которой у нас нет, и у нас тоже есть товары, которых у вашей страны нет.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Потенциал наших отношений далеко не использован. И мы заинтересованы в наращивании поставок нашей продукции – это и сельскохозяйственная техника, и грузовые автомобили, и, прежде всего, калийные удобрения.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Белорусско-таиландские отношения требуют своего развития. В первую очередь, это касается создания необходимой правовой базы. Поэтому со стороны парламента и Совета Республики мы обсуждали сегодня вопросы, чтобы были соответствующие соглашения о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о торгово-экономическом сотрудничестве.

27 июня с зарубежными гостями встретился также премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Сегодня Таиланд сохраняет статус одного из важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси в регионе. В прошлом году товарооборот между странами составил более ста миллионов долларов. Однако, как отметили в правительстве потенциал для наращивания объемов – огромный.