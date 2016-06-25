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В свободной экономической зоне «Могилев» открыли железнодорожную станцию

25 июня 2016 10:41
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Новости Беларуси. Для удобства экспортеров. В свободной экономической зоне «Могилев» открыли железнодорожную станцию.

Сырьё и товары теперь будут доставляться здесь по рельсам. Среди резидентов экономической зоны крупные деревообрабатывающие заводы.

Вся продукция идет на экспорт. Ранее для отгрузки использовали только автотранспорт.  Перевозка по новой железнодорожной ветке обойдется дешевле. Ее протяженность – 6 километров. Она построена, как и вся инфраструктура,  за счет бюджета.

Тем самым государство создает условия для иностранных инвесторов. За четыре последних  года резиденты СЭЗ «Могилев»  уже вложили в экономику нашей страны порядка  полмиллиарда долларов.

Создано  две тысячи новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николаюс Ивановас, директор иностранного деревообрабатывающего предприятия:
Инфраструктура, дороги вокруг нас - это все не за наши деньги. И по нашим подсчетам мы сэкономили до 30 процентов наших инвестиций. 

Ирина Давыденко, заместитель главы администрации СЭЗ «Могилев»:
Планируется, что порядка 300 миллиардов ежегодно будет поступление налогов. И более чем 300 миллиардов рублей будет экспорт, что очень важно для Республики Беларусь. 

# Экономика # Экспорт # Николаюс Ивановас # Ирина Давыденко

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