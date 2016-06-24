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Минск расширяет товарную номенклатуру экспорта: показатели уже выросли до 836 позиций

24 июня 2016 17:26
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Новости Беларуси. Минск расширяет товарную номенклатуру экспорта. Показатели уже выросли до 836 позиций. Это почти на полсотни больше, чем в прошлом году.

Качество отечественной продукции сегодня высоко оценивают 92 зарубежных государства. В экспорте услуг сейчас наблюдается рост по компьютерному, телекоммуникационному и информационному сервису. Поиск новых перспективных рынков сбыта и дельных партнеров, создание центров поддержки предпринимательства и, конечно, новых рабочих мест. Решение о развитии этих тем было принято на пятом Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Экспорт

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