Новости Беларуси. Минск расширяет товарную номенклатуру экспорта. Показатели уже выросли до 836 позиций. Это почти на полсотни больше, чем в прошлом году.

Качество отечественной продукции сегодня высоко оценивают 92 зарубежных государства. В экспорте услуг сейчас наблюдается рост по компьютерному, телекоммуникационному и информационному сервису. Поиск новых перспективных рынков сбыта и дельных партнеров, создание центров поддержки предпринимательства и, конечно, новых рабочих мест. Решение о развитии этих тем было принято на пятом Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.