Новости экономики 24.06.2016

Новости Беларуси. Политическое решение на туманном Альбионе еще не приняли, но экономические рынки уже штормит.

На фоне итогов референдума пошли вниз котировки на всех без исключения фондовых биржах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

BREXIT УДАРИЛ ПО НЕФТИ

Результаты референдума в Великобритании обвалили нефтяной рынок. Новость о том, что жители королевства проголосовали за выход из Евросоюза, привела к снижению цен на сырье на 6%, это уже менее 48 долларов за баррель. Одновременно начал снижаться и курс фунта стерлингов, 24 июня утром падение к доллару составило рекордные 4,5% процента - до уровня 30-тилетней давности.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Основная шоковая реакция - она уже произошла сегодняшней ночью. И, я думаю, сейчас, и фунт, и евро будут потихоньку восстанавливать свою стоимость. То есть, для дальнейшего падения пока причин нет

ЦЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ

Бангладеш купит белорусский хлористый калий. Сегодня подписан годовой контракт на поставку 180 тысяч тонн удобрений. Таким образом, отечественные производители обеспечивают более половины потребности рынка южно-азиатской страны. Подобный результат стал возможен благодаря оптимальному соотношению цена-качество, оперативности и надежности поставок, отметили представители Белорусской калийной компании.

ПОЛНАЯ «ОБНОВКА»

Самый крупный банк Беларуси заявил о наличии обновленных купюр во всех банкоматах своей сети. В ночь на 1 июля их заполнят банкнотами образца 2009 года. Что касается банкоматов других финансовых организаций, то в целом по стране сразу после деноминации выдавать свежие купюры будет каждая третья машина. Списки банкоматов, в которые загружена новая наличность, уже опубликованы на сайтах большинства банков. Полностью перевести устройства на деноминированные рубли финучреждения должны до 1 октября.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВИЗИЯ

Тем временем, Банковский процессинговый центр продолжает тестирование программного обеспечения, которое будет использоваться после деноминации. Технические работы вызовут перебои в обслуживании по средствам платежных терминалов, банкоматов и инфокиосков в ночь с пятницы на субботу. Впрочем, клиенты одного из банков ощутили на себе уязвимость ПО 24 июня рано утром. Из-за технического сбоя у держателей карточек отражался неверный баланс, в некоторых случаях даже отрицательный. Однако, в действительности списания денег не было. При этом дистанционное банковское обслуживание было недоступно более 10-ти часов

Рубль уходит на выходные на повышении. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились укреплением к корзине валют. Евро подешевел на 155 рублей. В понедельник будет стоить 22 271. Доллар укрепился, плюс 250 пунктов. Официальный курс на 27 июня – 20 051. Российская валюта снизилась практически на полтора рубля. По Нацбанку на ближайшие 3 дня – 306,57.

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