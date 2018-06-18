Своевременность выплаты зарплат в Минске необходимо взять под жёсткий контроль – Наталья Кочанова

Новости Беларуси. Своевременность выплаты зарплат в Минске необходимо взять под жесткий контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 июня на встрече в Мингорисполкоме заявила глава администрации Президента Наталья Кочанова.
Новости Беларуси. Своевременность выплаты зарплат в Минске необходимо взять под жесткий контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 июня на встрече в Мингорисполкоме заявила глава администрации Президента Наталья Кочанова.
В списке проблемных 9 столичных организаций. Это строительные компании, подразделение Министерства промышленности и частные организации. Все они находятся в стадии санации или банкротства. По заверению руководителей этих предприятий, долги будут погашены до 30 июня, на некоторых – до 19 июня. Отметим, что на многих из них часть денег уже выплачена сотрудникам.
Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Работа с этими организациями на постоянном контроле у Минского городского исполнительного комитета, Комитета по труду.
Информация о должниках направлена в Департамент государственной инспекции труда, кроме того, в прокуратуру города Минска для принятия мер реагирования.
С начала года привлечено к административной ответственности только за невыплату заработной платы в установленные сроки 109 юридических лиц и 99 должностных лиц предприятий.
В апреле за несвоевременную выплату заработной платы объявлен выговор пяти руководителям организаций, которые имеют задолженность. Один руководитель освобожден от занимаемой должности.
На совещании отметили, что в целом экономическая ситуация в Минске неплохая. Ключевые показатели в работе выполнены. И главная задача на ближайшее время-- не допустить их падения.