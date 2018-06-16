«Это лучший завод во всей Европе, самый современный». Новое предприятие «Белгипс» откроется в Гатово

Новости Беларуси. Новый завод по выпуску гипсовых изделий и строительных смесей появится под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство в Гатово идет полным ходом.
Новости Беларуси. Новый завод по выпуску гипсовых изделий и строительных смесей появится под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство в Гатово идет полным ходом.
Производство первой продукции планируют наладить уже в октябре 2018 года. В проекте российские и немецкие инвестиции.
Современное, высокотехнологичное, экспортоориентированное. Новое предприятие «Белгипс» в Гатово готовится к открытию. Строительство должны завершить к октябрю. Российско-немецкие инвесторы в объект вложили почти 70 миллионов евро.
Юрий Гончаров, председатель совета директоров корпорации «Волма»:
На сегодняшний день это лучший завод во всей Европе, самый современный, самый лучший. Всё, что сегодня лучшее существует в нашей гипсовой отрасли, здесь применяется.
Мы строим с перспективой увеличения объемов в будущем. Он же не на год, не на два. Этот завод будет работать 40-50 лет.
Новый завод производить будет гипсокартонные листы, сухие строительные смеси, пазогребневые плиты, премиксы, причем со сложной рецептурой. Для последних возвели отдельный корпус.
70 % продукции пойдет на экспорт. Россия, Украина, ЕС... Оборудование закупали самое передовое – финское, турецкое, опять же, немецкое. Новый завод позволит снизить себестоимость сразу на 15-20 % – за счет энергоэффективности, повышения производительности труда.
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:
На данной площадке достигнуты следующие показатели: выработка на человека – 65 тысяч долларов в год. Это была одна из задач главы государства и правительства.
Нам очень выгодно, что пришла достаточно знаковая международная компания, которая работает на рынке строительных материалов не только в Европе, но и в Российской Федерации, в Казахстане, также не только в Центральной, но и в Восточной Азии. Это новые рынки, современная товаропроводящая сеть, которая позволит загрузить производство.
Помимо собственно объекта, инвестор взял на себя расходы по внешним инфраструктурным сетям. Запуск предприятия позволит вывести из столицы гипсовое производство. А еще создать высокопроизводительные и высокооплачиваемые места. Трудиться здесь, по предварительным оценкам, будут порядка 270 человек.
Впрочем, уже сейчас инвестор готовит к реализации новый проект. Завод по переработке использованных упаковок тетра-пак и загрязненной макулатуры появится в Пуховичском районе. В настоящее время такие отходы захоранивают на полигонах.