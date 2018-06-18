Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске

Новости Беларуси. 18 июня состоялась церемония награждения лауреатов премии СНГ в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшими признали 14 компаний из России, Казахстана и Азербайджана и, конечно же, нашей страны.

Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Очень приятно, что мы сегодня здесь, поскольку премию СНГ на сегодняшний день в Беларуси университеты пока еще не имели. Наш университет первый.

Наш университет работает и готовит кадры не только для Беларуси, но и для многих стран мира. Обучение ведется на английском языке. Конечно, нам очень важно, чтобы диплом Гродненского медицинского университета воспринимался во всем мире очень достойно.

Отметим, премия СНГ в области качества – самая престижная награда объединения. Ее главная цель – создание высокой репутации товаропроизводителей на мировом рынке.