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Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске

18 июня 2018 11:48
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Новости Беларуси. 18 июня состоялась церемония награждения лауреатов премии СНГ в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшими признали 14 компаний из России, Казахстана и Азербайджана и, конечно же, нашей страны.

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске-1

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске-3

Это Гродненский мясокомбинат, Национальный аэропорт «Минск», текстильное предприятие «Моготекс» и Гродненский медуниверситет.

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске-6

Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Очень приятно, что мы сегодня здесь, поскольку премию СНГ на сегодняшний день в Беларуси университеты пока еще не имели. Наш университет первый.

Наш университет работает и готовит кадры не только для Беларуси, но и для многих стран мира. Обучение ведется на английском языке. Конечно, нам очень важно, чтобы диплом Гродненского медицинского университета воспринимался во всем мире очень достойно.

Отметим, премия СНГ в области качества – самая престижная награда объединения. Ее главная цель – создание высокой репутации товаропроизводителей на мировом рынке.

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске-9

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске-11

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске-13

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске-15

# Госнаграды # Экономика # Виктор Снежицкий # Фотофакт

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