Сумма экспортных сделок на БУТБ выросла в два раза

Новости Беларуси. 132 миллиона рублей достигнуты только за январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно удачно начало 2019 года сложилось для белорусских экспортеров пиломатериалов: объем сделок вырос в 2,5 раза. Помимо этого в 9,5 раз увеличились натуральные объемы экспорта щепы и древесных отходов, в то время как в стоимостном выражении этот показатель вырос в восемь раз – до почти 10 миллионов рублей.