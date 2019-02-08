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Сумма экспортных сделок на БУТБ выросла в два раза

08 февраля 2019 16:48
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Новости Беларуси. 132 миллиона рублей достигнуты только за январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумма экспортных сделок на БУТБ выросла в два раза-1

Особенно удачно начало 2019 года сложилось для белорусских экспортеров пиломатериалов: объем сделок вырос в 2,5 раза. Помимо этого в 9,5 раз увеличились натуральные объемы экспорта щепы и древесных отходов, в то время как в стоимостном выражении этот показатель вырос в восемь раз – до почти 10 миллионов рублей.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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