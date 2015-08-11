За первое полугодие 2015 года Минск экспортировал продукции более чем на $800 млн

Новости Беларуси. Минские предприятия значительно увеличили экспортные поставки в Латвию, Швецию, Сербию, Нидерланды, Пакистан, Испанию и Кубу. Только за первое полугодие 2015 город экспортировал продукции более чем на 800 миллионов долларов. Сейчас товары из Минска поставляются в 130 стран. Кроме того, минчане впервые в 2015 году вышли на рынок Боливии.

От производства систем рентгеновского скрининга до изобретения белкового сырья для изготовления комбикорма. Рынок товаров, который успешно осваивают конкурентоспособные столичные предприятия, в открытом доступе и для стран дальнего и ближнего зарубежья.

Только за первое полугодие 2015 года Минск экспортировал продукции более чем на 800 миллионов долларов.

Сумма внушительная. Не отстают и частные предприятия: многие из них экспорт увеличили почти в два раза. Рецепт успеха, уверяют специалисты, не только в качестве, но и в уникальности отдельно взятого товара.

Кирилл Яцко, заместитель генерального директора предприятия по производству систем радиационного контроля:

Оборудование специфическое и востребовано в определенных областях. Соответственно, без высоких требований качества выпускаемой продукции здесь не обойтись. Второй момент – это функционал конечного оборудования.

Экспортоориентированное предприятие по производству оборудования для измерения количества радиации – одно из тех, чья география поставок не ограничивается только европейскими странами. Уникальные часы-дозиметры, идентификаторы излучения и портальные радиационные мониторы уже несколько лет экспортируют и в Соединенные Штаты Америки.

Людмила Антоновская, собственник группы компаний по производству систем радиационного контроля:

Мы поставляем в различные компании и различные страны. По опыту, где-то 75 стран, в которые осуществлялись поставки. Регулярно мы работаем где-то с 50 странами. Это ежегодные поставки.

Всего на так называемой карте экспорта более 130 стран, которые охотно покупают товары минских предприятий.

А для того, чтобы экспортная составляющая на порядок превышала импортную, в Минске успешно реализуется целая программа. В том числе и по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

Лариса Александрова, главный специалист отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:

Предприятия, которые экспортноориентированы, могут обратиться к нам за финансовой поддержкой по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, где они представляют свою продукцию. В этом году уже обратились четыре предприятия. Город им компенсировал до половины стоимости арендованных площадей.

Кроме финансовой поддержки у предприятий есть возможность показать себя в лучшем свете и во время проведения различных презентаций, переговоров и визитов. А вот объемы поставок и выручка зависит лишь от того, смогут ли предприниматели правильно воспользоваться той помощью, которую готов оказать город, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.