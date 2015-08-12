Новости Беларуси. Белорусские наноудобрения завоевывают рынки соседних государств. 15 тонн препаратов, стимулирующих урожайность сельскохозяйственных культур, в 2015 году отправятся в Литву. На очереди аграрии России, с которыми у белорусских ученых договоренность на поставку 20 тонн полезных микробов. Специально подобранные микроорганизмы подавляют болезнетворную флору, повышают плодородие почвы, что сказывается в итоге и на хорошем результате уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.