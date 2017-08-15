Строительство жилых домов, транспортных развязок и реставрация исторических объектов: как «УКС Могилева» облагораживает город

Новости Беларуси. День строителя отметили 13 августа в Беларуси. Люди, кропотливый и тяжелый труд которых заставляет расти города, не отдыхают даже в свой профессиональный праздник. Среди них – работники «УКС Могилева», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортная развязка с мостом через Днепр – большая гордость «УКС Могилева». Мост расширили почти в 2 раза, увеличили количество полос, укрепили опоры и сделали подземный переход. Огромный объем работ строители выполнили за полтора года вместо двух.

Андрей Москалев, директор предприятия «Управление капитальным строительством Могилева»:

Наши горожане уже привыкли к тому, что здесь больше нет пробок. Раньше здесь постоянно были проблемы. К хорошему быстро привыкаешь. Мы постараемся сделать в городе еще вот такие объекты, которые бы развязали движение.

«УКС Могилева» – лидер по стройке многоквартирных домов. За почти 45-летнюю историю на счету предприятия их уже несколько сотен, в том числе и первый в Беларуси энергоэффективный дом второго поколения. В 2017 году в городе собираются построить 150 тысяч квадратных метров жилья, из них более 85 тысяч – это объекты УКСа.

Новый благоустроенный район на окраине города уже начали заселять первые семьи. Со временем здесь появится школа, а уже в 2017 году будет сдан детский сад на 240 мест с бассейном.