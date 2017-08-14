Около 200 новых производств, в том числе с иностранными инвестициями, появилось в 2017 году в Минске

Новости Беларуси. Около 200 новых производств появилось в 2017 году в Минске. Примечательно, что несколько десятков – с иностранными инвестициями. Это выпуск металлических, резиновых и пластмассовых изделий, обработка древесины, а также текстильное, швейное и другие производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Кроме того, сегодня в столице больше всего сосредоточено бизнесменов в сфере торговли, промышленности, строительстве и транспортном обслуживании.