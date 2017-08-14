Около 200 новых производств, в том числе с иностранными инвестициями, появилось в 2017 году в Минске

Новости Беларуси. Около 200 новых производств появилось в 2017 году в Минске. Примечательно, что несколько десятков – с иностранными инвестициями. Это выпуск металлических, резиновых и пластмассовых изделий, обработка древесины, а также текстильное, швейное и другие производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ
Кроме того, сегодня в столице больше всего сосредоточено бизнесменов в сфере торговли, промышленности, строительстве и транспортном обслуживании.
Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
В первую очередь, конечно, хочется, чтобы в Минске создавались производственные предприятия именно небольшой направленности. На данных предприятиях нужна и рабочая сила, которая сейчас имеется в достаточном количестве. На этих предприятиях, можно сказать, создается основная добавленная стоимость для того, чтобы дальше эти продукты, которые производят предприятия, применялись в народном хозяйстве.
В мегаполисе сейчас свыше сотни субъектов малого и среднего предпринимательства. К слову, на развитие бизнеса в городе в этом году направят больше четырёх миллионов рублей.