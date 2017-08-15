Прямой эфир

Около 3000 белорусских тракторов отправят в Казахстан до конца 2017 года

15 августа 2017 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская техника в Казахстане. Около 3000 тракторов до конца 2017 года отправятся в азиатскую республику. Спрос на отечественное качество растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только за 8 месяцев 2017 года предприятия Казахстана уже приобрели больше 1300 единиц этой сельскохозяйственной техники. Однако темпы продаж могут вырасти.

В эти дни продукция белорусских машиностроительных флагманов широко представлена на выставке Made in Belarus. Astana. Ожидается, что участие в форуме принесет новые контракты.

Напомним, свою продукцию на выставке в столице Казахстана презентуют 70 белорусских предприятий.

# Экономика # Беларусь-Казахстан

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский каравай весит уже почти 5,5 млн тонн
15 августа 2017 06:58

Белорусский каравай весит уже почти 5,5 млн тонн

Около 200 новых производств, в том числе с иностранными инвестициями, появилось в 2017 году в Минске
14 августа 2017 17:44

Около 200 новых производств, в том числе с иностранными инвестициями, появилось в 2017 году в Минске

«Если мы существуем, значит работаем рентабельно»: как фермеры вносят вклад в общий каравай Беларуси
14 августа 2017 16:57

«Если мы существуем, значит работаем рентабельно»: как фермеры вносят вклад в общий каравай Беларуси