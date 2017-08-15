Около 3000 белорусских тракторов отправят в Казахстан до конца 2017 года

Новости Беларуси. Белорусская техника в Казахстане. Около 3000 тракторов до конца 2017 года отправятся в азиатскую республику. Спрос на отечественное качество растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только за 8 месяцев 2017 года предприятия Казахстана уже приобрели больше 1300 единиц этой сельскохозяйственной техники. Однако темпы продаж могут вырасти.

В эти дни продукция белорусских машиностроительных флагманов широко представлена на выставке Made in Belarus. Astana. Ожидается, что участие в форуме принесет новые контракты.

Напомним, свою продукцию на выставке в столице Казахстана презентуют 70 белорусских предприятий.