Белорусский каравай весит уже почти 5,5 млн тонн

Новости Беларуси. Меньше недели остается у белорусских аграриев, чтобы завершить уборку зерна. Такие сроки установил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом по стране обмолочено уже две трети всех полей. А вес каравая – приближается к 5,5 миллионам тонн. Ближе всех к окончанию полевых работ хозяйства Брестской области. Последний колосок здесь уберут буквально через пару дней. Немного отстает по темпам Гомельская область – убрано больше 75% площадей. В закромах этого южного региона – свыше 800 тысяч тонн зерна.

Вровень уборка зерна идет в Минской и Гомельской областях. В каждой обработано больше 65% площадей. К слову, минский регион лидирует по намолоту – всего убрано больше 1 миллиона 200 тысяч тонн хлеба. Север страны, который позже всех включился в жатву, с каждым днем наверстывает упущенное. Здесь убрали практически половину пашни.