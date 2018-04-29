Строительство моста через Припять, Туровский молочный комбинат и развитие Петрикова: главные акценты рабочей поездки Президента на Полесье

Новости Беларуси. В годовщину трагедии Президент неизменно отправляется в наиболее пострадавшую от аварии на ЧАЭС – Гомельскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но обязательно туда, где есть проблемы, требующие особого внимания прямо сейчас. Для Житковичского района вопрос № 1 – реконструкция аварийного автомобильного моста через Припять. Он имеет стратегическое значение для Турова, где расположены, например, молочный и консервный комбинаты. Объезд длиной в 240 километров – деньги на дороге. Не говоря уже о людях, для которых мост – единственный способ добраться до «большой земли».

В конце апреля в рабочем графике главы государства всегда посещение юга Беларуси. Земли, на которых скептики предлагали поставить крест, сейчас расцветают вместе с природными красотами. Неофициальная столица припятского Полесья – Туров, одна из колыбелей белорусской государственности. Место прекрасное во всех смыслах. Но жизнь трудолюбивых полешуков омрачил этот мост. Дал небольшую трещину, и стратегическая дорога была перекрыта. Наладить временную оказалось очень сложно. Все нюансы лично докладывали Президенту. Но Александр Лукашенко не такой человек, чтобы вникать в проблему только по бумагам. Лично инспектирует, как решается транспортный коллапс.

Временную дорогу насыпали по дамбе, развернули понтонный мост, наладили работу 70 метрового парома. В него «прокачали» грузовой теплоход «Днепробуг». В час – два рейса.

Александр Щелкунов, сменный капитан теплохода «Днепробуг»:

В основном тяжелые машины, тяжелые фуры, которые плохо пропускать через понтонный мост.

Только паром может перевезти грузовики, коих здесь как аистов на Полесье. Машины носятся туда-сюда, в каждой – щебень под завязку. Под Туровом – стройка века. Восстанавливают разрушенный мост. Объемы можно оценить только сверху. Руководитель Минтранса понимает: путь к новому мосту сложный, но преодолимый.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

192 метра эти – будут новые пролетные строения. В основе будет металл. У нас в стране два исполнителя – это структура Академии наук и МЧС. Соревнуясь между собой, они свои предложения выработали в соответствии с проектом.

В Беларуси 20 таких мостов. И чтобы другие объекты советского наследия не трещали по швам – решение Президента – целая программа по реконструкции. Работы на семь лет. Можно доверить воронежским умельцам, но есть и свои спецы: предприятие «Протос» под Могилевом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы это можем делать, надо посчитать цены и делать у себя. Коль 20, значит 20. Нужно определиться с очередностью.

Опасность обнаружили 7 декабря 2017 года, в тот же день на мост закрыли. 7 ноября 2018 года проблема должна быть закрыта, а мост – открыт.

А вот эта опора – экономическая – в реконструкции не нуждается. Наоборот, у Туровского молочного комбината можно перенимать опыт того, как развивать предприятие. Рентабельность за последние три года увеличилась в четыре раза, объемы производства за пять лет – вдвое. Здесь могут рассказать и о том, как организовывать труд работников: средняя зарплата на четверть выше среднереспубликанской, более 1000 рублей. А своим специалистам строят жилье.

Александр Лукашенко:

Очень хороший пример. Пусть правительство видит, изучает. Прекрасный пример. Давай людям 1300 зарплату, 300 забирай, за семь лет он компенсирует. Посмотрите, какая цена на стройку. У них очень хороший пример для строительства жилья. Изучить и доложить, как будем реализовывать.

Итальянские сыры из полесской глубинки знают от России до Арабских Эмиратов. Причем продукт разный, ориентирован от обычных покупателей до мишленовских поваров. А технологи позволяют из отходов производить треть всей необходимой энергии для нужд завода. Но Президента впечатлило другое: грамотный подход позволяет повышать закупочные цены на сырье и увеличивать доходы – значит, налоговые поступления в бюджет.

Александр Лукашенко:

Я называю критерии: зарплата людям, сырье оплачиваем дороже и в бюджет все платят, как те переработчики. Мы его должны с ног до головы загрузить, нам это выгодно. Если это не так, я повторюсь, сядут в тюрьму. А правительство выгоню.

О грамотном использовании огромных возможностей речь уже идет и на совещании с местной вертикалью. Экономический потенциал юга Беларуси должен соответствовать его культурному и природному богатству.

Александр Лукашенко:

Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Города в порядок привели? Хорошо, останавливаться только не надо. От центра надо идти на окраины. Где-то в один год подсыпал дорожку, где-то заборчик поправил. Не надо останавливаться. Надо требовать от человека результат. Власть должна осуществлять свои функции как следует. Чтобы Беларусь стала цветущим краем, глава государств настаивает на железной дисциплине. Причем разгильдяйство может разрушить не только отдельное хозяйство, но и целые государства. Чтобы в этом убедиться, достаточно включить телевизор.

Александр Лукашенко:

Опасность Армении в чем была? Там не только в Ереване люди вышли, там полыхнула вся страна, все города. Люди поднялись. Надо было тушить пожар. Я с президентом разговаривал. Он мне позвонил. Я говорю ему: «Что у тебя там произошло?» Он мне отвечает: «Александр Григорьевич, прозевали». Когда этих проплаченных было 50, 100 человек, прозевали, а потом, когда волна покатилась... Но не это главное, главное – безобразие, которое в стране творилось. Я президента Армении постоянно предупреждал. Все оно здесь – на Полесье, на Витебщене, Могилевщине, Гродненской области, Брестской. Все оно там. Люди должны чувствовать. Да, мы, наверное, несовершенные, что там говорить. Но люди должны понимать, что мы стараемся для них что-то сделать. С людьми глава государства пообщался во время экскурсии по Житковичам.