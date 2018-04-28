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Владимир Зиновский: Привлечение прямых иностранных инвестиций приведёт к развитию новых отраслей

28 апреля 2018 12:24
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Новости Беларуси. В правительстве подвели итоги работы экономики в первом квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский: Привлечение прямых иностранных инвестиций приведёт к развитию новых отраслей-1

Основные показатели достигнуты и некоторые даже перевыполнены: рост ВВП – более 105 %, хорошие темпы показывают промышленность, сельское хозяйство, стагнирующее в 2017 году. Строительство вышло на позитивную динамику, увеличиваются и инвестиции. Между тем, в правительстве отмечают, что значительную роль в этих успехах сыграла внешняя конъюнктура.

Владимир Зиновский: Привлечение прямых иностранных инвестиций приведёт к развитию новых отраслей-4

Экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился почти на 30% и составил свыше 6 миллиардов долларов. Однако в правительстве уверены, роль внутренних факторов в динамике роста должна преобладать. Напомним, к 2020 году стоит задача достичь ВВП в 100 миллиардов долларов.

Владимир Зиновский: Привлечение прямых иностранных инвестиций приведёт к развитию новых отраслей-7

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:
На традиционных видах экономической деятельности вряд ли нам удастся это сделать, поэтому привлечение прямых иностранных инвестиций, а не долгов, приведут к развитию новых отраслей. IT-технологии будут внедряться в действующие отрасли, появятся какие-то новые, поэтому мы должны это уже закладывать в развитие 2017-18-19 годов.

Владимир Зиновский: Привлечение прямых иностранных инвестиций приведёт к развитию новых отраслей-10

Средняя заработная плата в марте по стране составила 927 рублей. Неизменной остается задача не просто повысить реальные доходы населения, а привязать их к производительности труда. Что касается занятости населения, то здесь ставку делают на создание высокотехнологичных производств. Стимулировать продолжат деловую инициативу, на заседании в Совмине обратили внимание и на реализацию декрета о предпринимательстве.

# Экономика # Фотофакт # Экспорт # Владимир Зиновский

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