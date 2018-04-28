Владимир Зиновский: Привлечение прямых иностранных инвестиций приведёт к развитию новых отраслей

Новости Беларуси. В правительстве подвели итоги работы экономики в первом квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные показатели достигнуты и некоторые даже перевыполнены: рост ВВП – более 105 %, хорошие темпы показывают промышленность, сельское хозяйство, стагнирующее в 2017 году. Строительство вышло на позитивную динамику, увеличиваются и инвестиции. Между тем, в правительстве отмечают, что значительную роль в этих успехах сыграла внешняя конъюнктура.

Экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился почти на 30% и составил свыше 6 миллиардов долларов. Однако в правительстве уверены, роль внутренних факторов в динамике роста должна преобладать. Напомним, к 2020 году стоит задача достичь ВВП в 100 миллиардов долларов.

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:

На традиционных видах экономической деятельности вряд ли нам удастся это сделать, поэтому привлечение прямых иностранных инвестиций, а не долгов, приведут к развитию новых отраслей. IT-технологии будут внедряться в действующие отрасли, появятся какие-то новые, поэтому мы должны это уже закладывать в развитие 2017-18-19 годов.