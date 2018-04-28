Прямой эфир

Определены объёмы поставок белорусской молочки в Россию

28 апреля 2018 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь планирует сохранить поставки молока в Россию на уровне 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определены объёмы поставок белорусской молочки в Россию-1

Такое решение – результат переговоров профильных министерств двух стран. Так, полностью договорились по поставкам сыров, сухого цельного и концентрированного молока, творога и масла. Остались вопросы по сухому обезжиренному молоку и сыворотке.

Определены объёмы поставок белорусской молочки в Россию-4

Эксперты двух стран планируют обсудить ситуацию во время встречи, которая пройдет в Минске уже в мае. Речь пойдёт о создании единой компании, которая займётся продажами, контролем цены и качества белорусской продукции, которая идет на российский рынок. Напомним, в 2017 году наша страна поставила в Россию около 3,5 миллиона тонн молока.

Определены объёмы поставок белорусской молочки в Россию-7

Алексей Богданов,  начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Российская Федерация имеет серьезный дефицит молока, и если складывать наши объемы производства и возможности поставок на взаимные рынки Союзного государства, то существует и дефицит этой продукции. Поэтому мы, как равный торговый партнер, заявляем свои возможности поставить тот объем, как и в 2017 году, и еще можно допоставить товары с рынков третьих стран.

Определены объёмы поставок белорусской молочки в Россию-10

Беларусь входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции. В 2017 году нашу продукцию попробовали жители почти полусотни стран.

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт # Алексей Богданов

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Зиновский: Привлечение прямых иностранных инвестиций приведёт к развитию новых отраслей
28 апреля 2018 12:24

Владимир Зиновский: Привлечение прямых иностранных инвестиций приведёт к развитию новых отраслей

БВФБ: на торгах 28 апреля подешевели доллар и евро, российский рубль – подорожал
28 апреля 2018 12:03

БВФБ: на торгах 28 апреля подешевели доллар и евро, российский рубль – подорожал

Александр Лукашенко поставил задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4%
28 апреля 2018 11:56

Александр Лукашенко поставил задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4%