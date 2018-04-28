Определены объёмы поставок белорусской молочки в Россию

Новости Беларуси. Беларусь планирует сохранить поставки молока в Россию на уровне 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение – результат переговоров профильных министерств двух стран. Так, полностью договорились по поставкам сыров, сухого цельного и концентрированного молока, творога и масла. Остались вопросы по сухому обезжиренному молоку и сыворотке.

Эксперты двух стран планируют обсудить ситуацию во время встречи, которая пройдет в Минске уже в мае. Речь пойдёт о создании единой компании, которая займётся продажами, контролем цены и качества белорусской продукции, которая идет на российский рынок. Напомним, в 2017 году наша страна поставила в Россию около 3,5 миллиона тонн молока.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Российская Федерация имеет серьезный дефицит молока, и если складывать наши объемы производства и возможности поставок на взаимные рынки Союзного государства, то существует и дефицит этой продукции. Поэтому мы, как равный торговый партнер, заявляем свои возможности поставить тот объем, как и в 2017 году, и еще можно допоставить товары с рынков третьих стран.