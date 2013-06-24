Новости Беларуси. Строительство Китайско-Белорусского индустриального парка начнется уже в 2013 году. Будущее проекта 24 июня обсуждали руководство Минской области и представители бизнес-кругов провинции Гуандун Китайской Народной Республики.

Вся необходимая законодательная база уже создана. Сейчас проектируется инженерно-транспортная инфраструктура парка. В ближайшее время определятся границы улиц, размещение производств и размеры площадок.

Юйхан Ван, генеральный директор совместной компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка:

Китайско-Белорусский индустриальный парк – отличная инициатива руководителей обеих стран. Мы высоко оцениваем этот важный торгово-экономический проект. Я уверен: у него большое будущее. В дальнейшем мы планируем привлечь еще больше инвесторов для его реализации.

Основные направления производства – электроника, тонкая химия, машиностроение и новые материалы. Акцент – на инвесторов, которые ориентируются на рынки стран Таможенного союза. Государство предоставит им значительные привилегии: освобождение от ряда налогов, а также льготы по выплате таможенных пошлин.

24 июня прозвучали и новые предложения. Так, Минская область желает видеть провинцию Гуандун в составе сооснователей парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, заместитель председателя минского областного исполнительного комитета:

Очень мощная, экономически развитая провинция, в которой сосредоточены и находятся представительства крупнейших китайских компаний-корпораций. Хочу сказать, что три крупнейших индустриальных парка находятся именно в Гуандуне. Мы провели ряд переговоров, в том числе наше предложение, чтобы провинция вошла в состав учредителей белорусско-китайской компании, в которой Минский облисполком является основным акционером со стороны Республики Беларусь. Нам очень важен опыт наших коллег, наших партнеров в создании, в развитии этих индустриальных парков.

Лян Гуйсюань, генеральный директор управления внешней торговли и экономического сотрудничества, руководитель делегации провинции Гуандун (КНР):

Проект Китайско-Белорусского индустриального парка для нас привлекателен. Месторасположение дает большие преимущества. На высоком уровне разработана транспортная инфраструктура. Для нас это не только открытие белорусского рынка, но и рынков соседних государств. Мы всесторонне стимулируем китайские компании для участия в проекте парка.