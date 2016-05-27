Стратегию развития машиностроения Беларуси определят в ближайшее время – Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Стратегию развития машиностроения определят в Беларуси в ближайшее время. Такое заявление сделал Президент, посещая пинское предприятие холдинга «Амкадор». Сейчас здесь планируют увеличить объём производства в 2,5 раза. И уже к концу года ожидается выход на положительную рентабельность. Подробности рабочей поездки — в репортаже корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Миронов работает на «Амкадоре» и в «Амкадорах» – на брендовом предприятии он водитель-испытатель. Через его руки прошли десятки новых моделей. За 15 лет – ощутимый прогресс.

Максим Миронов, водитель-испытатель:

Раньше не было таких машин, как Амкадор-732. Сейчас смогли сделать свой, на собственном шасси, как у мировых лидеров. Комфортно, удобно, есть кондиционер, магнитола, по управлению все довольно просто.

Одна из самых современных производственных площадок холдинга «Амкадор» появилась в Пинске. Сюда инвестировали 400 миллиардов рублей. И это лишь десятая часть от всех вложений в развитие белорусского машиностроительного бренда за последние годы. По какому пути «Амкодор» будет двигаться дальше, сегодня рассказали Президенту.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкадор» – управляющая комапания холдинга»:

Наши проекты работают независимо от экономической ситуации. Они в любом случае окупаемы. Единственное, что срок окупаемости может быть коротким, может быть более длинным. Но нет такого проекта, который мы изначально планировали и не выполнили бизнес-план. Мы делаем всегда бизнес-план, рассчитывая на самое плохое состояние экономики, плохое состояние рынка.

Возможности белорусской техники и показали Президенту. Экскаваторы забивали ковшом гвозди и закрывали спичечный коробок.

Но вовсе не такие манипуляции заинтересовывают потребителей белорусских машин. Самый крупнейший производитель дорожной и коммунальной техники в Европе весьма поворотлив на международном рынке, как вот эта машина для уборки улиц. Вскоре эта белорусская модель будет делать чище улицы стран Азии. Контракт на покупку более 150 единиц подписан.

На новой, пинской площадке хотят увеличить производство в 2,5 раза. Новые мощности позволяют, а потребности в таких машинах есть в 33-х странах мира. Но нужны оборотные средства. Александр Лукашенко готов помочь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы возвращаете деньги, то мы под это должны деньги находить. И деньги есть. Если у него есть гарантия возврата, я не говорю: продаст или не продаст (это его дело) – есть гарантия возврата, надо говорить. Будем одалживать, я буду искать эти деньги. Я буду знать, что он к концу года их вернет.

Техника современная, к тому же как и конструктор способна менять одну приставку на другую – из дорожной превращается в строительную, а в сельском хозяйстве один трактор может заменить целый парк.

Евгений Пустовой, СТВ:

В названии «Амкадор» читаются заглавные буквы городов, в которых были некогда заводы: советский Андропов, Минск, Коростень, Орел и «дор» – «это дорожная техника». Но теперь эти предприятия сохранились только у нас, в Беларуси. Теперь это отечественный бренд. Вот такие современные технологии, кабины: даже конкуренты готовы снять шапку перед точностью этих дорожных машин.

Пинский филиал «Амкадора» достигнуть положительной рентабельности должен к концу года. Но если бы на предприятии заботились только о краткосрочной выгоде, а не вкладывали деньги в инновационное развитие, то и конкуренты бы обошли, и работы у людей не было. Создание новых вакансий – поручение Президента. Как с этим справляют в Брестской области, – вопрос к губернатору региона.

Александр Лукашенко:

Как у тебя обстоят дела по заданию создания новых рабочих мест?

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Нам на год довели 4 600, но мы приняли решение на активе – 5 тысяч рабочих мест.

Александр Лукашенко:

Высочайшая ценность – это рабочие, работники – инженерно-технические, конструкторы, чиновники и прочие. Это высочайшая ценность для любого государства. Слава Богу, мы это поняли. Люди – главное.

Новые рабочие места напрямую зависят от инвестиций. А за этот показатель с региональной вертикали такой же жесткий спрос, как и за трудоустройство.

Александр Лукашенко:

Как не пробиться сегодня инвестору в Беларусь, если ему надо выполнять показатели. Он их за руки, ноги тянет к себе. Поэтому это полная глупость, что в Беларуси инвесторам плохо. Начальник ищет его, вертикаль власти ищет и тянет к себе. Как может быть плохо, я не понимаю.

Пример положительного инвестора – Александр Шакутин, белорусский бизнесмен, который развивает нашу экономику и производство. Большинство «Амкадоров» на 60 – 80 процентов из агрегатов, сделанных в нашей стране.

Президент постоянно инспектирует машиностроительные предприятия страны. Эта отрасль – флагман экономики Беларуси и рабочие места для тысяч белорусов, в то же время самая ощутимая к катаклизмам в мировой финансовой системе. Поэтому у Александра Лукашенко такой интерес даже к мельчайшим деталям нашей техники. Во время таких визитов рядом с Президентом – эксперты, те, кто покупает и пользуется этой техникой.

После такого общения в полях и на заводах с механизаторами, руководителями предприятий, министрами рождаются новые решения – конструкторские и экономические.

К более детальному разговору о развитии всей Брестской области Президент планирует вернуться в ближайшее время.