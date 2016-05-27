Новости Беларуси. Антикризисный фонд ЕврАзЭС будет переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития. Эту идею 27 мая поддержали в Совете Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная рокировка не просто смена вывески, а важная функциональная реформа. После вступления в силу изменений часть прибыли фонда можно будет направлять на предоставление грантов странам с низким уровнем доходов для финансирования программ в социальной сфере, образовании и здравоохранении.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Совместно с экспертами фонда мы проведем оценку показателей, оценку их выполнения. После этого будет принято решение о выделении второго транша в размере 300 миллионов долларов США. Мы надеемся, что это будет либо в конце июня, либо в начале июля 2016 года.

Также в Совете Республики сегодня ратифицировали соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Этот документ станет первым международным договором Евразийского союза о создании упрощенного режима торговли с третьей страной.

Беларусь таким образом получит беспошлинный доступ на вьетнамский рынок для целого ряда продуктов. А поскольку Вьетнам является членом Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, наши экспортеры выйдут на рынок с населением в полмиллиарда человек.