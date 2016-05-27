Новости экономики за 27.06.2016

Новости Беларуси. Белорусские банки снижают ставки по депозитам и по кредитам. Вклады сегодня стартуют от 20% в рублях, максимум достигает 27-ми. Что касается кредитов, то в линейке предложений чаще стали фигурировать займы на покупку автомобилей. Подробности знает экономический обозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ.

СТАВКИ НИЖЕ

Снижение ставок по выданным кредитам. Белорусские банки проявили лояльность или просто избегают рефинансирования займов?! И то, и другое на руку клиентам. Теперь им предлагают продлить срок кредитования, сократив таким образом размер платежей, либо просто снизить ставку. В среднем сокращение составит 2 пункта и остановится на уровне 37%.

СИМВОЛ СТРАНЫ

38 тысяч тракторов сойдет с конвейера МТЗ в текущем году. При этом лишь 2 из 10 машин останется в Беларуси. Остальные отправятся за рубеж. География поставок превышает 120 стран. Наиболее развитый рынок – соседние Россия и Украина. Южные партнеры в минувшем году погасили задолженность перед минским заводом в 17 миллионов долларов и перешли на выгодную для предприятия работу по предоплате, нарастив импорт. Что касается российского рынка, то 3 из 4 тракторов у соседей именно с белорусскими комплектующими. Часть из них собирается в Минске, часть на совместных предприятиях в России.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Энергонасыщенная тематика очень важна для Российской Федерации. Мы уже туда поставляем трактора в диапозоне от 150 лошадиных сил и выше. Соответственно, в диапозоне 400 и выше мы будем поставлять в Российскую Федерацию и Казахстан.

Свою продукцию завод адаптирует под каждый конкретный регион. В России спросом пользуется техника на метане, но еще более выгодны машины, потребляющие только газ. Над их созданием работают инженеры МТЗ.

А для азиатского рынка выпускают тракторы без кабины – ввиду теплого климата. Один из самых крупных клиентов – Пакистан. В прошлом году поставлено 3 тысячи машин, на 2016-й – аналогичный контракт.

Сейчас предприятие работает над сокращением издержек и планирует снизить себестоимость на 25%, в том числе за счет автоматизации производства и отказа от ручного труда. На эти цели в ближайшие 5 лет завод планирует потратить порядка 300 миллионов евро.

ДИСКОНТНЫЙ УИК-ЭНД

Единый уик-энд скидок устроит столичная торговля. Ближайшие 2 дня универмаги и магазины предлагают скидки вплоть до половины стоимости. В среднем же дисконт составит от 15 до 20%. Кроме того, в центре Минска пройдет ярмарка стоковых непродовольственных товаров. Принять участие в распродаже планируют более 70 производителей и обещают скидки до 30%. Организаторы анонсируют, что покупатели смогут также купить по доступным ценам мясо и овощи.

КУРСЫ ВАЛЮТ

На торгах на кануне уик-энда российский рубль подешевел к белорусскому и снова опустился ниже 300. Официальный курс по понедельник включительно – 298,8. Доллар подорожал на 93 рубля – 19 712 по Нацбанку на ближайшие 3 дня. Евро также укрепился, плюс 126 пунктов и до 30 мая стоит 22 037.