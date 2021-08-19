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Белорусское мороженое будет экспортироваться через электронную площадку на БУТБ

19 августа 2021 14:47
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Новости Беларуси. Пока лето еще не закончилось, товарная биржа решила протестировать биржевой механизм на всеми любимом продукте: через электронную B2B-площадку будет экспортироваться мороженое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское мороженое будет экспортироваться через электронную площадку на БУТБ-1

Первые заявки на продажу пломбира общим объемом около 4 тонн уже размещены в биржевой торговой системе. Ранее мороженое на БУТБ никогда не продавалось. Целевой рынок – Российская Федерация. Кстати, именно возможность диверсификации экспорта и подтолкнула предприятие к решению воспользоваться биржевым механизмом.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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