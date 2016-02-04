Странам СНГ в условиях экономических трудностей необходимо объединить усилия в финансовой сфере – Сергей Лебедев

Новости Беларуси. Странам Содружества Независимых Государств в условиях экономических трудностей необходимо объединить усилия в финансовой сфере. Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Потребность в этом сложилась ввиду сложной ситуации в мире, ослаблении национальных валют и санкций, которые были наложены на Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Сейчас очевидной становится потребность объединения усилий в финансово-экономической сфере в рамках СНГ. Такое желание – объединить усилия в преодолении сложностей в решении тех проблем, которые приходится сейчас решать государствам СНГ, оно очевидное. И это желание диктует как раз необходимость более частых и самое главное результативных встреч.