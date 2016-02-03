Подросток из Столина подозревается в хищениях денег с карточек пользователей соцсетей

Новости Беларуси. Подросток из Столина подозревается в хищениях денег с карточек пользователей социальных сетей. По информации правоохранителей, с сентября по январь 16-летний молодой человек взламывал личные страницы пользователей «ВКонтакте» и блокировал их для прежних владельцев, изменяя пароли. Завладев аккаунтом, подозреваемый под видом настоящего хозяина профиля начинал писать сообщения его друзьям. Он просил дать реквизиты их банковских платежных карточек, мотивируя это тем, что не может воспользоваться собственной картой, так как она заблокирована.

В среднем у каждого пользователя соцсети подросток похищал от 1 до 2 млн. рублей. Пострадали жители Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Минской областей. В отношении 16-летнего столинца возбуждено несколько уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.