Молоко в Беларуси: сколько страна может заработать на «белом золоте» на фоне падения цен на «черное»

Новости Беларуси. На фоне крутого ценового пике «черного золота» «белое», наоборот, укрепляется. А для нашей страны молоко и молочные продукты одни из главных экспортных позиций. И если говорить о белорусском вкладе на общий мировой стол такого «белого золота», то его, без сомнения, можно назвать колоссальным. Конечно, с учетом территории и численности населения.

Вкус белорусского молоко знают не только в Министерстве сельского хозяйства, но и практически во всем мире. На Беларусь приходится около 5% мирового экспорта молока. На карте поставок – 52 страны. Только в 2015 году наше молоко распробовали в Нигере, Сирии и даже на Филиппинах.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономических связей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

У нас был Пакистан, что очень интересно, куда поставляется детское питание. Это большое признание, потому что детское питание – это специфичный продукт, к нему особое требование.

Геннадий Ярмолич, начальник молочно-товарного комплекса:

Это наше дойное стадо, наш, как говорится, молочный фонд. Наши высокопродуктивные коровы, которые дают в среднем 7,5 тонны молока.

На этой ферме о молочных реках знают не понаслышке. Каждая буренка, а их в стаде 200, в год дает около трех тысяч тонн молока. Этот показатель на несколько пунктов выше, чем средний по стране. Практически все молоко – экстра-класса.

В среднем в год один белорус потребляет около 100 килограммов молочных продуктов. Больше всего наши соотечественники любят молоко, на втором месте всем известный кефир, а вот замыкают этот вкусовой рейтинг молочные десерты. Не очень их жалуют белорусы. Но интересно то, что наши молочные продукты знают не только в нашей стране, но и далеко за рубежом. Например, сгущенка скоро будет покорять сердца жителей Вьетнама.

Кстати, во многом географию поставок определяют вкусы местных жителей. Во Вьетнаме и Японии на ура идут сладости. В этих странах даже молоко продуют чуть подслащенным. А вот сыр здесь покупают редко. Для местных это дорогое удовольствие.

Другое дело – Саудовская Аравия и Иордания. В этом направлении идут 20-тонные фуры с белорусским сыром.

Для этого предприятия сыр стал настоящим Клондайком. Всего за полтора года здесь наладили производство сычужных сыров. 40 тонн в сутки. Вся продукция – на экспорт. В 2016 году осваивают азиатский регион.

Марина Аникеева, генеральный директор перерабатывающего предприятия:

Мы имеем наличие полного сертификата «Кашир», что позволяет поставлять продукцию в соответствующие не только страны, но и группы населения.

Уже в 2016 году в Беларуси планируют произвести более девяти миллионов тонн молока. То есть на каждого белоруса по одной тонне. Эксперты отмечают, что увеличение объемов вполне обоснованно, ведь пока нефть дешевле молока, ситуация может поменяться кардинально. И тогда вместо «черного» лидером на рынке станет «белое золото», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.