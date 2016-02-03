Эффективность борьбы с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов поможет повысить Указ №14

Новости Беларуси. Пополнение бюджета на сумму более чем полтриллиона рублей. Это итог работы Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля за 2015-й. Раскрыто более 1 300 преступлений. Как показывает практика, лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов — это почти половина из выявляемых органами финансовых расследований преступлений.

Эффективность борьбы с такими правонарушениями поможет повысить Указ №14. Он вступит в силу в апреле. Согласно документу после раскрытия деятельности лжепредпринимательской структуры органы финансового расследования будут выявлять предприятия, которые пользовались их услугами. Им будет предложено заплатить недостающие налоги в бюджет.

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор Департамента финансовых расследований:

В этом случае предприятие будет освобождено от уплаты административного взыскания, которое на сегодняшний день составляет 20%. Но также у предприятия есть возможность не согласиться с решением органа финансовых расследований. В таком случае проверка будет проводиться в общеустановленном порядке в соответствующей с уплатой штрафных санкций и привлечения к административной либо уголовной ответственности.

Я думаю, это хорошее предложение для тех, кто оступился, может, единожды, может, не на большую сумму.

За три года органы финансовых расследований пресекли деятельность более тысячи лжепредпринимательских структур. К их услугам с целью уменьшить сумму налогов обратились более 8 тысяч предприятий. Только за прошлый год лжеструктуры недоплатили в бюджет свыше 600 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.