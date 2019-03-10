Стоимость квадратного метра с господдержкой не должна быть выше средней зарплаты. О главных цифрах Директивы № 8 – Юлия Огнева

Новости Беларуси. О Директиве № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» в цифрах рассказывает ведущая программы «Неделя» на СТВ Юлия Огнева.

Юлия Огнева:

Главная цифра: стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не должна быть выше средней заработной платы. Многодетные семьи должны обеспечиваться жильем в течение года со дня постановки на учет нуждающихся. Эта норма будет действовать с 2021 года.

Доля строительства в ВВП к 2025 году должна составлять не менее 6,3 %. Это важно, поскольку строительство – локомотив экономики. Для сравнения: сейчас эта цифра – 5,4 %. А вот сколько всего жилья будет строиться ежегодно, в документе не указано. Зато понятно, что задача возводить не менее 135 тысяч арендных квадратных метров. А доля индивидуального жилья не должна быть меньше 40 %.