Новости экономики за 07.03.2019

Новости Беларуси. Как новый указ Президента изменит порядок кредитования закупок продукции растениеводства? За счет чего удалось обеспечить рост золотовалютных резервов страны? Какую сумму одолжили у банков белорусы в феврале и что оказалось на вершине рейтинга инвестиционной привлекательности? С деловым обзором четверга наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПОДПИСАН УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА «О ЗАКУПКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»

Новый Указ главы государства определит порядок кредитования закупок сельхозпродукции в этом и последующих годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заготовители смогут получить кредиты на срок до года. Эти средства должны быть направлены на оплату продукции и ее доставку.