«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

Продукт, который производят здесь, настоящий эксклюзив, такого на белорусских полках пока не встретишь, рассказали в программе «Специальный репортаж».

А всё началось вполне банально. Путь к сердцу бизнесмена Игоря Маркарова прошёл через желудок. Случилась гастрономическая любовь, когда тот гостил в Греции. Местный сыр из овечьего молока произвел неизгладимое впечатление.

Розыск в белорусских магазинах не дал результата и тогда было принято решение инициировать молочное овцепроизводство самому. Тем более, ничего подобного в странах СНГ нет.

Игорь Маркаров, бизнесмен:

Мечтаю, что мы постараемся обеспечить белорусов и накормить овечьими продуктами: это и сыр, и йогурт, и другие великолепные продукты. 4 года назад 18 овечек-эмигранток французской породы лакаюне передислоцировались на борисовские просторы. За это время единственная молочная овцеферма увеличилась почти в 10 раз.

Пока на подворье занимаются исключительно экспериментальным производством и естественно увеличивают поголовье. В течение дня от одной овечки можно получить от 2 до 4 литров молока.

Алексей Волковец, начальник овцеводческого производства:

Это – эксклюзивная ниша. Это – продукт премиум-сектора. Новейшее, можно сказать. Иисус родился в овчарне, в «Илиаде» Гомера описано то, что уже в давние времена доили коз и делали сыры. Поэтому тут мы ещё говорим о конечном продукте – о сырах. Например, французский сыр рокфор делается только из овечьего молока именно этой породы.