«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

Продукт, который производят здесь, настоящий эксклюзив, такого на белорусских полках пока не встретишь, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Продукт, который производят здесь, настоящий эксклюзив, такого на белорусских полках пока не встретишь, рассказали в программе «Специальный репортаж».
А всё началось вполне банально. Путь к сердцу бизнесмена Игоря Маркарова прошёл через желудок. Случилась гастрономическая любовь, когда тот гостил в Греции. Местный сыр из овечьего молока произвел неизгладимое впечатление.
Розыск в белорусских магазинах не дал результата и тогда было принято решение инициировать молочное овцепроизводство самому. Тем более, ничего подобного в странах СНГ нет.
Игорь Маркаров, бизнесмен:
Мечтаю, что мы постараемся обеспечить белорусов и накормить овечьими продуктами: это и сыр, и йогурт, и другие великолепные продукты.
4 года назад 18 овечек-эмигранток французской породы лакаюне передислоцировались на борисовские просторы. За это время единственная молочная овцеферма увеличилась почти в 10 раз.
Пока на подворье занимаются исключительно экспериментальным производством и естественно увеличивают поголовье.
В течение дня от одной овечки можно получить от 2 до 4 литров молока.
Алексей Волковец, начальник овцеводческого производства:
Это – эксклюзивная ниша. Это – продукт премиум-сектора. Новейшее, можно сказать.
Иисус родился в овчарне, в «Илиаде» Гомера описано то, что уже в давние времена доили коз и делали сыры.
Поэтому тут мы ещё говорим о конечном продукте – о сырах. Например, французский сыр рокфор делается только из овечьего молока именно этой породы.
Кучерявое стадо непритязательно. Если корова за год содержания обходится примерно в 4 тысячи рублей, то овечка всего в 400. Ну а качественный состав молока, впрочем, как и незабываемый пломбирный вкус, несравнимы.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Это просто сливки! Такие жирные, приятные, очень вкусные.