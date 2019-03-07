Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новости Беларуси. 80 миллионов таблеток в год! Это мощности нового фармацевтического завода в Скиделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие появилось в рамках белорусско-индийского инвестиционного проекта. Лекарства, которые будут здесь выпускаться, для нашего рынка в новинку. В их числе препараты для использования в трансплантологии и даже для лечения СПИД. Есть и еще нереализованные намерения. Корреспондент Галина Буро – о медицинских и экономических плюсах белорусского-индийского сотрудничества.

По конвейеру прямо на аптечные полки или в больницы. Прогрессивные лекарства от СПИДа, туберкулеза, сахарного диабета и еще около 20 видов препаратов. В планах линейку продукции расширить до 50 наименований. И это первое такого рода инновационное фармацевтическое производство в нашей стране. Учредителя два – белорусское предприятие и индийское, а сумма прямых иностранных инвестиций – 3,5 миллиона долларов.

Алок Кумар, управляющий директор фармацевтической компании-инвестора (Индия):

Хочу благодарить государство Беларусь. Условия на данный момент очень хорошие тут. Еще дальше развиваться здесь. Потому что фармацевтический рынок – это не только в Беларуси, но и в России, и в союзных странах – очень огромный рынок. И Беларусь – это одна из дверей на тот рынок.

На заводе уже создано 70 рабочих мест – набран персонал из местного населения. Для их обучения в Скидель приезжали индийские специалисты. Сейчас задача минимум – обеспечить внутренний рынок.

Галина Буро, СТВ:

Завод ориентирован на импортозамещение, ведь многие лекарства наша страна закупает за рубежом. Это производство позволит выпускать препараты под маркой «Сделано в Беларуси». Это значительно скажется на их цене, но не на качестве. Ведь Индия сегодня – один из лидеров мирового фармацевтического рынка. Главный козырь индийской фармацевтики – качественное сырье и цена на лекарства, которая значительно ниже, чем на европейские или американские аналоги. В частности, по подсчетам специалистов, белорусские препараты будут почти на 30 % дешевле импортных собратьев. Выгодная цена повышает конкурентоспособность и при торговле на просторах Евразийского экономического союза.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

На данном предприятии планируется, что в 2021 году они будут экспортировать уже порядка 50 % производимой продукции. Это действительно приближает нас к той задаче, которую поставил нам Президент.

Тем временем, стороны уже обсуждают, как повысить мощности предприятия. На ближайшее время намечено подписание еще одного инвестиционного договора на производство субстанций, проще говоря, компонентов для лекарств. То есть, в Скиделе будет полный производственный цикл. Такого еще нет нигде в Беларуси.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Еще у нас в перспективе один хороший проект. Там общестроительные работы уже почти, в основном, закончены. Это в Минск, в Колядичах, для того, чтобы производить тоже уникальные лекарства. Поэтому речь идет не только о том, чтобы создавать совместные компании, но чтобы эти компании были высококонкурентны и инновационны по своей сути.