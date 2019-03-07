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Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

07 марта 2019 20:34
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Новости Беларуси. 80 миллионов таблеток в год! Это мощности нового фармацевтического завода в Скиделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-1

Предприятие появилось в рамках белорусско-индийского инвестиционного проекта. Лекарства, которые будут здесь выпускаться, для нашего рынка в новинку. В их числе препараты для использования в трансплантологии и даже для лечения СПИД. Есть и еще нереализованные намерения.

Корреспондент Галина Буро – о медицинских и экономических плюсах белорусского-индийского сотрудничества.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-4

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-6

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-8

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-10

По конвейеру прямо на аптечные полки или в больницы. Прогрессивные лекарства от СПИДа, туберкулеза, сахарного диабета и еще около 20 видов препаратов. В планах линейку продукции расширить до 50 наименований. И это первое такого рода инновационное фармацевтическое производство в нашей стране. Учредителя два – белорусское предприятие и индийское, а сумма прямых иностранных инвестиций – 3,5 миллиона долларов.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-13

Алок Кумар, управляющий директор фармацевтической компании-инвестора (Индия):
Хочу благодарить государство Беларусь. Условия на данный момент очень хорошие тут. Еще дальше развиваться здесь. Потому что фармацевтический рынок – это не только в Беларуси, но и в России, и в союзных странах – очень огромный рынок. И Беларусь – это одна из дверей на тот рынок.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-16

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-18

На заводе уже создано 70 рабочих мест – набран персонал из местного населения. Для их обучения в Скидель приезжали индийские специалисты. Сейчас задача минимум – обеспечить внутренний рынок.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-21

Галина Буро, СТВ:
Завод ориентирован на импортозамещение, ведь многие лекарства наша страна закупает за рубежом. Это производство позволит выпускать препараты под маркой «Сделано в Беларуси». Это значительно скажется на их цене, но не на качестве. Ведь Индия сегодня – один из лидеров мирового фармацевтического рынка.

Главный козырь индийской фармацевтики – качественное сырье и цена на лекарства, которая значительно ниже, чем на европейские или американские аналоги. В частности, по подсчетам специалистов, белорусские препараты будут почти на 30 % дешевле импортных собратьев. Выгодная цена повышает конкурентоспособность и при торговле на просторах Евразийского экономического союза.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-24

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
На данном предприятии планируется, что в 2021 году они будут экспортировать уже порядка 50 % производимой продукции. Это действительно приближает нас к той задаче, которую поставил нам Президент.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-27

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-29

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-31

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-33

Тем временем, стороны уже обсуждают, как повысить мощности предприятия. На ближайшее время намечено подписание еще одного инвестиционного договора на производство субстанций, проще говоря, компонентов для лекарств. То есть, в Скиделе будет полный производственный цикл. Такого еще нет нигде в Беларуси.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-36

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Еще у нас в перспективе один хороший проект. Там общестроительные работы уже почти, в основном, закончены. Это в Минск, в Колядичах, для того, чтобы производить тоже уникальные лекарства. Поэтому речь идет не только о том, чтобы создавать совместные компании, но чтобы эти компании были высококонкурентны и инновационны по своей сути.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-39

По оценкам экспертов, у сотрудничества Беларуси и Индии – хорошая динамика. Прогресс заметен во всех сферах. Уже сегодня в этой южноазиатской стране работают представительства белорусских горнодобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. В планах у стран – наладить прямое авиасообщение и даже выпустить совместный фильм – в Минск для этого прибыл режиссер из Болливуда.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-42

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-44

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе-46

# Беларусь-Индия # Экономика # Михаил Мясникович # Валерий Малашко # Галина Буро # Алок Кумар # Фотофакт

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