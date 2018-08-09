Ставки по кредитам поднимут из-за новых норм в законодательстве? Комментарий Нацбанка

Новости Беларуси. Об изменениях в Банковский кодекс Беларуси, которые вступят в силу 29 октября 2018 года, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. В том числе, будет введён запрет на повышение процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке.

Не станут ли банки предлагать более высокие ставки? Чтобы минимизировать свои траты, которых раньше не было.

Ольга Илюкевич, заместитель начальника Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Республики Беларусь:

Во-первых, банки в настоящее время проводят мероприятия, направленные на снижение издержек при проведении банковских операций, в том числе, кредитных. Если посмотреть сейчас на рынок, у нас очень много разных предложений. И, собственно говоря, банки, как раз, пытаются предложить наиболее выгодные условия кредитования надёжным заёмщикам.

Особенно это касается надёжных заёмщиков, кредитополучателей.

Поэтому я не думаю, что это повлияет на размер процентной ставки. Большинство этих норм уже действовали в качестве рекомендаций для банков, поэтому они при формировании своих кредитных продуктов эти нормы уже учитывали.

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