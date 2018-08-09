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«Банки не могут ограничить выбор страховой организации или оценщика»: новая норма с 29 октября

09 августа 2018 13:28
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Новости Беларуси. Об изменениях в Банковский кодекс Беларуси, которые вступят в силу 29 октября 2018 года, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ольга Илюкевич, заместитель начальника Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Республики Беларусь:
150-ая статья содержит норму о том, что банки не могут, не имеют права ограничить выбор страховой организации или оценщика, если необходимо произвести оценку имущества.

Это, если имущество передаётся в качестве обеспечения по кредиту.

Вместе с тем, хочу обратить внимание, что, естественно, поскольку при предоставлении кредита банки несут определённый риск, они могут установить общие критерии для страховых организаций, для оценщиков.

Хотите взять кредит? С 29 октября меняют нормы

# Кредиты Беларуси # Экономика # Ольга Илюкевич

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