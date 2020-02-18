Александр Лукашенко встретился с главой «Роснефти»: «Хотелось бы полной ясности»

Об этом Президент заявил 18 февраля на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления этой компании Игорем Сечиным. В центре внимания – ситуация с поставками нефти из России.

Как известно, «Роснефть» – один из лидеров отрасли, крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. И как раз именно эта компания поставила в нашу страну половину нефти, которую Беларусь покупала в России. Глава государства выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча поможет прояснить перспективы кооперации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью». Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много ни мало – половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси.

Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве.