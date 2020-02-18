Александр Лукашенко встретился с главой «Роснефти»: «Хотелось бы полной ясности»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Президент заявил 18 февраля на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления этой компании Игорем Сечиным. В центре внимания – ситуация с поставками нефти из России.
Как известно, «Роснефть» – один из лидеров отрасли, крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. И как раз именно эта компания поставила в нашу страну половину нефти, которую Беларусь покупала в России. Глава государства выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча поможет прояснить перспективы кооперации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью». Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много ни мало – половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси.
Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве.
Игорь Сечин, главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти»:
Хотел поблагодарить за ваше приглашение, которое я с радостью принял и всегда принимал раньше. Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами.
Напомним, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. А 7 февраля на встрече президентов Беларуси и России стороны пришли к заключению, что обсуждение вопросов поставки нефти продолжится исключительно на коммерческих условиях.
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