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Белорусы представили свою продукцию на международной выставке Gulfood в Дубае

18 февраля 2020 13:55
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Новости Беларуси. «Смачна есцi» в эти дни звучит в Дубае. Здесь проходит крупнейшая в мире выставка продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою продукцию привезли и белорусские производители.  

Белорусы представили свою продукцию на международной выставке Gulfood в Дубае-1

Всего 9 отечественных компаний представлены на национальном стенде – это экспортёры мяса, молока и кондитерских изделий. Продукция имеет сертификаты «Халяль».

Белорусы представили свою продукцию на международной выставке Gulfood в Дубае-4

В 2019 году наши предприятия заключили контракты на 13 миллионов долларов. В этот раз, по мнению организаторов белорусской экспозиции, портфель сделок потяжелеет. За несколько дней работы форума уже подписаны соглашения на 2,5 миллиона долларов. Gulfood-2020 объединила компании почти из 200 стран. 

# Продукты питания # Экономика # Фотофакт

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