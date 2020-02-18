Белорусы представили свою продукцию на международной выставке Gulfood в Дубае

Новости Беларуси. «Смачна есцi» в эти дни звучит в Дубае. Здесь проходит крупнейшая в мире выставка продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою продукцию привезли и белорусские производители.

В 2019 году наши предприятия заключили контракты на 13 миллионов долларов. В этот раз, по мнению организаторов белорусской экспозиции, портфель сделок потяжелеет. За несколько дней работы форума уже подписаны соглашения на 2,5 миллиона долларов. Gulfood-2020 объединила компании почти из 200 стран.