«Верная подача – ввели бизнес-ассоциации». Алейников: в прессе исказили информацию

Новости Беларуси. О развитии предпринимательства в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
Новости Беларуси. О развитии предпринимательства в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Каждое новое открытие, каждый новый прорыв меняет мир. Но мир невозможно изменить без людей, для которых эти открытия, изменения являются смыслом жизни. Поэтому давайте поговорим сейчас об очень важной вещи, которая произошла совсем недавно. 11 мая Александр Лукашенко подписал указ №173 «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства».
Без предпринимателя и без предпринимательства, без патронирования этой сферы, без стимулирования нормального развития страны не может быть.
Цель реорганизации – это что? Сместить акценты от теоретиков к практикам – из состава вывели бизнес-ассоциации, да? Что, почему, как?
Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:
Игорь, я, если можно, вот скажу сразу с последнего тезиса. Я читал, столкнулся опять же в прессе с тезисом, что из состава вывели бизнес-ассоциации. Да? Это, наверное, скорее, не совсем верная подача информации. Верная подача информации – ввели бизнес-ассоциации. Да?
Вот чувствуете, как всё в информационном мире изменчиво, да? И как информация искажается, пока она доходит от источника до потребителя.
То есть, на самом деле, не были представлены все бизнес-союзы и ассоциации в Совете. Была представлена где-то половина. Поэтому было принято решение честное и позволяющее, наоборот, расширить взаимодействие Совета с предпринимательскими союзами, объединениями на равных условиях для всех. Было принято решение, что все предпринимательские союзы, которые желают участвовать, они получают статус партнёра Совета и приглашаются по мере необходимости на его заседания.