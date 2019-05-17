«Верная подача – ввели бизнес-ассоциации». Алейников: в прессе исказили информацию

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Каждое новое открытие, каждый новый прорыв меняет мир. Но мир невозможно изменить без людей, для которых эти открытия, изменения являются смыслом жизни. Поэтому давайте поговорим сейчас об очень важной вещи, которая произошла совсем недавно. 11 мая Александр Лукашенко подписал указ №173 «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства».

Без предпринимателя и без предпринимательства, без патронирования этой сферы, без стимулирования нормального развития страны не может быть.

Цель реорганизации – это что? Сместить акценты от теоретиков к практикам – из состава вывели бизнес-ассоциации, да? Что, почему, как?