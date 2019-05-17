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Представители Болливуда хотят снимать природу Витебского региона для своих фильмов

17 мая 2019 08:40
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Новости Беларуси. Инвестиционную привлекательность северного региона Беларуси в эти дни изучают бизнесмены из 24 стран. В Витебске продолжает работу Международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Болливуда хотят снимать природу Витебского региона для своих фильмов-1

Площадка объединила свыше 100 делегаций из России, Украины, Польши, Германии, Австралии, Кубы, Китая и других государств. Машиностроение, АПК, логистика, фармацевтика, нефтехимия – на площадке у Летнего амфитеатра представлены последние достижения региона.

Представители Болливуда хотят снимать природу Витебского региона для своих фильмов-4

Известно, что к реализации инвестиционных проектов в свободной экономической зоне «Витебск» в ближайшее время приступят бизнесмены из Индии.

Представители Болливуда хотят снимать природу Витебского региона для своих фильмов-7

Прияншу ДЖХА, официальный представитель СЭЗ «Витебск» в Индии:
Мы плотно сотрудничаем с СЭЗ Витебск. И сейчас работаем над соглашением по созданию индийского кластера, который позволит привлечь не только индийские инвестиции, но и деньги из других стран. В составе делегации сегодня – очень разные компании. Одна из крупнейших кампаний Индии, которая занимается продуктами питания. Представители IT-сферы и консалтинга из Австралии. Бизнесмены из Болливуда, которые планирует снять природу Витебского региона для своих фильмов.

Представители Болливуда хотят снимать природу Витебского региона для своих фильмов-10

Вадим Ойкин, первый заместитель председателя правительства Саратовской области (Россия):
Сегодня мы подписали Дорожную карту, в которой четко и ясно прописаны наши взаимоотношения и наше сотрудничество. Вот только сейчас мы с кондитерской фабрикой разговаривали, нам интересны вопросы с тракторным заводом.

Представители Болливуда хотят снимать природу Витебского региона для своих фильмов-13

Планируется, что на разных площадках международного форума будет подписано более полутора десятков соглашений.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Прияншу Джха # Вадим Ойкин # Фотофакт

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