Представители Болливуда хотят снимать природу Витебского региона для своих фильмов

Новости Беларуси. Инвестиционную привлекательность северного региона Беларуси в эти дни изучают бизнесмены из 24 стран. В Витебске продолжает работу Международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила свыше 100 делегаций из России, Украины, Польши, Германии, Австралии, Кубы, Китая и других государств. Машиностроение, АПК, логистика, фармацевтика, нефтехимия – на площадке у Летнего амфитеатра представлены последние достижения региона.

Известно, что к реализации инвестиционных проектов в свободной экономической зоне «Витебск» в ближайшее время приступят бизнесмены из Индии.

Прияншу ДЖХА, официальный представитель СЭЗ «Витебск» в Индии:

Мы плотно сотрудничаем с СЭЗ Витебск. И сейчас работаем над соглашением по созданию индийского кластера, который позволит привлечь не только индийские инвестиции, но и деньги из других стран. В составе делегации сегодня – очень разные компании. Одна из крупнейших кампаний Индии, которая занимается продуктами питания. Представители IT-сферы и консалтинга из Австралии. Бизнесмены из Болливуда, которые планирует снять природу Витебского региона для своих фильмов.

Вадим Ойкин, первый заместитель председателя правительства Саратовской области (Россия):

Сегодня мы подписали Дорожную карту, в которой четко и ясно прописаны наши взаимоотношения и наше сотрудничество. Вот только сейчас мы с кондитерской фабрикой разговаривали, нам интересны вопросы с тракторным заводом.