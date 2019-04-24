На Мозырском НПЗ дополнительно обследуют потенциально опасные участки. Эксперт о том, что могло вывести технику из строя

Новости Беларуси. На Мозырском НПЗ организовано круглосуточное дополнительное обследование потенциально опасных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На Мозырском НПЗ организовано круглосуточное дополнительное обследование потенциально опасных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие меры приняли после повреждения оборудования, которое вышло из строя из-за некачественной российской нефти. Напомним, о резком ухудшении качества поступающего из России сырья «Белнефтехим» заявил на прошлой неделе. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Сумма ущерба пока не называется, однако специалисты заверяют, что счет может идти на сотни миллионов долларов. Есть признаки того, что ЧП произошло из-за банальной безалаберности российской стороны, когда нефть закачивалась в трубу.
«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти
Виталий Залесский, директор физико-технического института НАН Беларуси:
Внутри этих трубок находится нестабильное углеводородное вещество, которое потом, охлаждаясь в этих трубках (а они окружены алюминиевой так называемой решеткой), превращаются в бензин определенного свойства. Эти трубки дали течь. Этот холодильник был остановлен. В результате часть установки была выведена из строя. И надо будет разобраться в причинах этого происшествия.
Проблемные вопросы накануне обсуждали в Москве. Стороны пытаются найти приемлемые решения для нормализации совместной работы.
Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти