На Мозырском НПЗ дополнительно обследуют потенциально опасные участки. Эксперт о том, что могло вывести технику из строя

Новости Беларуси. На Мозырском НПЗ организовано круглосуточное дополнительное обследование потенциально опасных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие меры приняли после повреждения оборудования, которое вышло из строя из-за некачественной российской нефти. Напомним, о резком ухудшении качества поступающего из России сырья «Белнефтехим» заявил на прошлой неделе. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Сумма ущерба пока не называется, однако специалисты заверяют, что счет может идти на сотни миллионов долларов. Есть признаки того, что ЧП произошло из-за банальной безалаберности российской стороны, когда нефть закачивалась в трубу. «Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти