Прямой эфир

На Мозырском НПЗ дополнительно обследуют потенциально опасные участки. Эксперт о том, что могло вывести технику из строя

24 апреля 2019 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Мозырском НПЗ организовано круглосуточное дополнительное обследование потенциально опасных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Мозырском НПЗ дополнительно обследуют потенциально опасные участки. Эксперт о том, что могло вывести технику из строя-1

Такие меры приняли после повреждения оборудования, которое вышло из строя из-за некачественной российской нефти. Напомним, о резком ухудшении качества поступающего из России сырья «Белнефтехим» заявил на прошлой неделе. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Сумма ущерба пока не называется, однако специалисты заверяют, что счет может идти на сотни миллионов долларов. Есть признаки того, что ЧП произошло из-за банальной безалаберности российской стороны, когда нефть закачивалась в трубу.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

На Мозырском НПЗ дополнительно обследуют потенциально опасные участки. Эксперт о том, что могло вывести технику из строя-4

Виталий Залесский, директор физико-технического института НАН Беларуси:
Внутри этих трубок находится нестабильное углеводородное вещество, которое потом, охлаждаясь в этих трубках (а они окружены алюминиевой так называемой решеткой), превращаются в бензин определенного свойства. Эти трубки дали течь. Этот холодильник был остановлен. В результате часть установки была выведена из строя. И надо будет разобраться в причинах этого происшествия.

Проблемные вопросы накануне обсуждали в Москве. Стороны пытаются найти приемлемые решения для нормализации совместной работы.

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти

На Мозырском НПЗ дополнительно обследуют потенциально опасные участки. Эксперт о том, что могло вывести технику из строя-7

# Нефть в Беларуси # Экономика # Виталий Залесский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти
23 апреля 2019 18:13

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

В белорусских магазинах не хватает «мелких» денег
23 апреля 2019 17:51

В белорусских магазинах не хватает «мелких» денег

Вырос спрос на недвижимость в Минском районе
23 апреля 2019 17:51

Вырос спрос на недвижимость в Минском районе