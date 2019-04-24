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Представители Беларуси и Китая обсудили перспективы сотрудничества накануне форума «Один пояс и один путь»

24 апреля 2019 06:55
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Новости Беларуси. Инвестиционная привлекательность, возможности бизнеса, освоение новых рынков. В Минске в канун проведения масштабного международного форума «Один пояс и один путь», который пройдет в ближайшие дни в Поднебесной, белорусские и китайские специалисты сверили курс экономических стратегий в реализации совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество развивается в энергетике, транспортной инфраструктуре, сборке автомобилей. По вкусу партнерам пришлась белорусская молочная продукция. В 2018 году товарооборот между нашими странами достиг более 4 миллиардов долларов.

Представители Беларуси и Китая обсудили перспективы сотрудничества накануне форума «Один пояс и один путь»-1

Представители Беларуси и Китая обсудили перспективы сотрудничества накануне форума «Один пояс и один путь»-3

Валерий Бельский, директор Института экономики НАН Беларуси:
В девять раз увеличился экспорт белорусских сельскохозяйственных товаров в Китай. Китаю это очень выгодно, потому что получают качественное продовольствие, которое в силу ограниченности природных ресурсов бывает сложно произвести.

Касательно перспектив развития сотрудничества, конечно, динамику должно придать создание на площадке «Великого камня» научно-технического центра совместного.

Новые грани сотрудничества открывает индустриальный парк «Великий камень». В Поднебесной создается один из заводов «Гомсельмаша», на котором будут собирать белорусскую сельхозтехнику, а в китайском городе Чэнду – павильон белорусской продукции.

Представители Беларуси и Китая обсудили перспективы сотрудничества накануне форума «Один пояс и один путь»-6

# Беларусь-Китай # Экономика # Валерий Бельский # Фотофакт

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