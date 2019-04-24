Представители Беларуси и Китая обсудили перспективы сотрудничества накануне форума «Один пояс и один путь»

Новости Беларуси. Инвестиционная привлекательность, возможности бизнеса, освоение новых рынков. В Минске в канун проведения масштабного международного форума «Один пояс и один путь», который пройдет в ближайшие дни в Поднебесной, белорусские и китайские специалисты сверили курс экономических стратегий в реализации совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество развивается в энергетике, транспортной инфраструктуре, сборке автомобилей. По вкусу партнерам пришлась белорусская молочная продукция. В 2018 году товарооборот между нашими странами достиг более 4 миллиардов долларов.