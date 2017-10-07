«Мы нуждаемся в технологиях и технике, которая есть в вашей стране»: народный взгляд на температуру белорусско-чеченских контактов

Новости Беларуси. О бизнес-планах, причем, уже не только в стадии переговоров, но и реализации, говорят сегодня деловые круги Беларуси и Чеченской Республики. Напомню, перспективы сотрудничества обсуждали на встрече Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова, прошедшей на прошлой неделе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая «горячая» тема – контакты в сфере промышленности: Чеченская Республика заинтересовалась опытом нашей страны в развитии производств.

О народном взгляде на температуру белорусско-чеченских контактов Рамзан рассказывает в центральном парке Грозного. Молодой человек интересуется политикой, а потому следил за встречей Лукашенко и Кадырова в Минске. И сделал свои выводы: перспективы нашего сотрудничества, как и глобальный сквер – с множеством самых разных тропинок.

Рамзан Абдурашидов, житель Грозного:

Думаю, что это плодотворная поездка и для нашей республики, и для России в целом, также для Беларуси. Много инвестиций, много проектов.

Совместных проектов и вправду немало – Чечня заинтересована и глобально – в развитии промышленности – здесь опыт Беларуси, не растерявшей заводы, будет весьма кстати, и, в частности, в тех же автобусах – в Грозном, а ведь это столица, практически весь парк общественного транспорта – старенькие ПАЗики. Наши МАЗы тоже курсируют, но пока лишь по одному маршруту.

Абдулла Истамулов, политолог:

Потребность Чечни в тех технологиях и технике, которые есть в Беларуси – половина же у нас горная республика, а половина – очень плодородные земли.

Ольга Осадчая, СТВ:

Сейчас в России проходит своего рода «политическая зачистка»: губернаторы сменились уже в целом ряде регионов. Но политологи говорят практически со 100%-ной уверенностью, что Чеченской республике такое обновление не грозит. И можно ожидать, что договоренности, достигнутые во время встречи Александр Лукашенко и Рамзана Кадырова, будут реализованы в полном объеме.

Впрочем, наша страна в Чечне известна не только благодаря свежим политическим новостям. В магазинах есть и молочная продукция из Бреста, и мебель – из Пинска и Молодечно. Из масштабных планов – создание совместных предприятий. И, кроме выгоды исключительно финансовой, для Чеченской республики это еще и решит вопрос трудоустройства. Для края, где рождаемость на зависть – четверо детей – норма для семьи – этот аспект очень важен.

Хожбауди Борхаджиев, главный редактор гудермесской районной газеты «Гумс»

То, что они встретились – два лидера – нашей страны и вашей республики – должно дать хорошие плоды. Рамзан Кадыров уже озвучил, чтобы чеченскую нефть перерабатывать на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.

Но не стоит забывать и о специфике региона, которая не может не влиять на любое сотрудничество. К примеру, поставлять мясо в Чечню для многих стран не так-то и просто: режут его здесь особенным образом. Да и мировосприятие в крае кардинально отличается от привычного нам с вами. Вот у трех дам перерыв во время рабочего дня. Ничего необычного? Только не для чеченских барышень.

Роза Алибекова, Зара Ибрагимова, Лейла Барсункаева, жители Грозного:

У нас мужчины во всем главные. Мы с трудом договорились, чтобы работать.Он сам работает, говорит, не надо мне работать.